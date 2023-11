Delhi Air Pollution: सरकार ने समय से पहले घोषित किया विंटर वेकेशन, दिल्ली में 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद

Delhi School Closed: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शहर के सभी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा की है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में 09 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक (Delhi Winter School Break) यानी सर्दी की छुट्टियां घोषित की गई हैं. इसका मतलब हुआ कि अब बच्चों को सर्दी की 10 दिन की छुट्टियां दिसंबर के बजाय नवंबर में ही मिल रही हैं. ये छुट्टियां विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट की जाएंगी.

Delhi government announces early winter break in schools from 9th to 18th November amid severe air pollution in the national capital pic.twitter.com/g9TDdHouot

