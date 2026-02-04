By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली के स्टूडेंट्स को फ्री में मिल रहा है 60 हजार का i7 लैपटॉप, जानिए आपको मिलेगा या नहीं
आधिकारिक वेबसाइट education.delhi.gov.in पर अपडेट चेक करें. यह योजना छात्रों के लिए बड़ा तोहफा है, जो न केवल पढ़ाई में मदद करेगी बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी.
दिल्ली सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की तैयारी में है, जो शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह योजना मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना (Mukhyamantri Digital Education Scheme) के तहत चलाई जा रही है. हाल की खबरों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे लागू किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना, ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स, रिसर्च, कोडिंग, प्रेजेंटेशन और अन्य शैक्षणिक कार्यों में उनकी मदद करना है. इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में सहायता मिलेगी.
सरकार का मानना है कि डिजिटल संसाधनों की कमी से कई मेधावी बच्चे पीछे रह जाते हैं, इसलिए यह योजना शिक्षा में समानता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगी.
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से कक्षा 10वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए है. दिल्ली सरकार हर साल टॉप 1200 मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप मुफ्त में उपलब्ध कराएगी. ये लैपटॉप i7 कॉन्फिगरेशन वाले हाई-परफॉर्मेंस वाले होंगे, जिनकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपये से अधिक है. योजना में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, जिससे लिंग भेदभाव को दूर करने में मदद मिलेगी.
कौन स्टूडेंट्स होंगे एलिजिबल
छात्र दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए.
CBSE बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की हो (रेगुलर स्कूल से).
मेरिट लिस्ट में टॉप 1200 में स्थान प्राप्त हो.
छात्र ने 11वीं कक्षा में दाखिला लिया हो या लेने वाला हो.
योजना दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों पर फोकस करती है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सभी CBSE छात्रों का जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है.
सरकार ने कितने पैसे खर्ज किए
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. कैबिनेट ने जुलाई 2025 में इसकी मंजूरी दी थी, और अब 2026 में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की थी कि यह योजना पुरानी सरकार के दावों से अलग, वास्तविक डिजिटल शिक्षा क्रांति लाएगी. साथ ही, 175 सरकारी स्कूलों में ICT लैब्स भी स्थापित की जा रही हैं, ताकि कंप्यूटर शिक्षा मजबूत हो.
आवेदन कैसे करें?
अधिकांश मामलों में अलग से आवेदन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेलेक्शन बोर्ड परीक्षा के परिणाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है. योग्य छात्रों को स्कूल या शिक्षा विभाग से संपर्क करके सूचित किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में ऑनलाइन पोर्टल या फॉर्म भरने का जिक्र है.