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दिल्ली में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, ISI के 9 एजेंट को दबोचा

दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पाकिस्तान समर्थित ISI नेटवर्क और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की बात सामने आई है.

Written by: Gargi Santosh
Published: May 30, 2026, 3:48 PM IST
दिल्ली में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, ISI के 9 एजेंट को दबोचा
गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे. (Photo from IANS)

दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है. टीम ने राजधानी को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है. शनिवार (30 मई, 2026) को किए गए इस ऑपरेशन में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह सभी पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे और दिल्ली में सुरक्षाबलों और संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने की तैयारी में थे.

दिल्ली में कहां-कहां हमला करने वाले थे आतंकी?

जांच में पता चला है कि आरोपियों का मकसद दिल्ली की कई अहम और संवेदनशील जगहों पर हमला करना था. इनमें पावर प्लांट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थान शामिल बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, यह भी शक जताया जा रहा है कि कुछ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने की योजना थी. जांच एजेंसियां इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि यह पूरा नेटवर्क कितना बड़ा था?

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पाकिस्तान आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन हो सकता

टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे. बताया जा रहा है कि इन्हें अलग-अलग टारगेट्स पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी और ये लोग नियमित रूप से अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे. जांच में यह भी सामने आया है कि यह मॉड्यूल सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि इसके तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े हो सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के कनेक्शन और उसकी फंडिंग की जांच कर रही हैं.

हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद की है. यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि साजिश हाई-लेवल पर चल रही थी. अधिकारियों का मानना है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क ने संपर्क, संसाधन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में भूमिका निभाई हो सकती है. इस खुलासे के बाद, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरे मॉड्यूल के वित्तीय लेन-देन, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और संभावित स्लीपर सेल्स की गहन जांच की जा रही है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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