कर्तव्य पथ से दिल्ली ने दिया देशभक्ति का संदेश, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

Delhi Tiranga Yatra: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य तिरंगा यात्रा निकली. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं ने हिस्सा लिया. इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक देशभक्ति का माहौल दिखा.

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Delhi Tiranga Yatra

Delhi Tiranga Yatra: दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ तक माहौल देशभक्ति से भर गया. हाथों में तिरंगा लिए लोग भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए. पूरे रास्ते तिरंगे की शान देखने को मिली.

इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक लहराया तिरंगा

तिरंगा यात्रा का खास आकर्षण इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक का रास्ता रहा. इंडिया गेट देश के वीर जवानों की याद से जुड़ा है, जबकि कर्तव्य पथ देश के प्रति जिम्मेदारी और सेवा की भावना को दिखाता है. ऐसे में इस रास्ते पर तिरंगा यात्रा ने लोगों के बीच देशभक्ति का संदेश दिया. यात्रा के दौरान तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए. दिल्ली की सड़कों पर देश के प्रति सम्मान और गर्व का माहौल देखने को मिला.

कई बड़े भाजपा नेता भी हुए शामिल

इस कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे. उनके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविन्द्र इन्द्राज सहित कई नेता शामिल हुए. शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों से देशभक्ति की भावना के साथ इस अभियान से जुड़ने की अपील की.

‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर जोर

इस मौके पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का भी जिक्र किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के जरिए लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्रेरित किया है. अब इस अभियान को दिल्ली के हर घर और मोहल्ले तक पहुंचाने की अपील की गई है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को तिरंगे के साथ जोड़ना और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का माहौल बनाना है.

दिल्ली के हर घर तक पहुंचे तिरंगे का संदेश

तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों से अपील की गई कि वे #HarGharTiranga अभियान का हिस्सा बनें. कार्यक्रम में कहा गया कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि देश के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है. दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में तिरंगा लहराने का संदेश दिया गया. यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए. कार्यक्रम ने राजधानी में देशभक्ति के माहौल को और मजबूत किया.