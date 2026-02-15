दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, अगले 5 दिन तक बंद रहेंगे ये रास्ते, जानें वजह

  • Hindi
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम के आसपास कई सड़कें बंद रहेंगी और VVIP मूवमेंट के चलते रूट डायवर्जन होगा.

दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक होने वाले AI Impact Summit 2026 को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह समिट भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली जिले और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इस दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.

किन के लिए रास्ते बंद नहीं होंगे?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि समिट के दौरान ट्रैफिक को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कड़े ट्रैफिक नियम लागू होंगे, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए. पुलिस ने यह भी बताया कि मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सेवाओं को बिना किसी रोक-टोक के प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा. आम जनता के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोग समय पर अपने काम पर पहुंच सकें और ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचा जा सके.

इन सड़कों पर जाने से बचें

एडवाइजरी के मुताबिक, समिट के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर आम वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, खासकर जब वीवीआईपी मूवमेंट होगा. इनमें मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग से लोधी रोड फ्लाईओवर तक), अकबर रोड, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, कर्तव्य पथ, लोधी रोड शामिल हैं. इसके अलावा रिंग रोड का बरार स्क्वायर से AIIMS तक हिस्सा, NH-48 (रंगपुरी से धौला कुआं), भैरों मार्ग और मथुरा रोड के कुछ अन्य हिस्सों में भी प्रतिबंध रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक रूट अपनाएं.

एयरपोर्ट जाने वालों को खास सलाह

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली में प्रवेश करने वाले गैर-जरूरी वाहनों को **ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे** की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यानी बाहरी वाहनों को शहर के अंदर आने से रोका जा सकता है. एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे **मेट्रो का अधिकतम उपयोग** करें, ताकि उन्हें जाम में फंसने से बचाया जा सके. वहीं **नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन** के लिए भी वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी न हो.

बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए खास प्लान

समिट के दौरान 17 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने खास व्यवस्था की है. ट्रैफिक पुलिस ने 10 प्रमुख स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं और स्कूल प्रबंधन को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले ही दे दी गई है. इससे छात्रों और स्टाफ को परीक्षा के दिन समय पर स्कूल पहुंचने में मदद मिलेगी. इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बस, ऑटो और टैक्सी को डायवर्ट किया जा सकता है. मेट्रो सेवा सामान्य रूप से चलती रहेगी, जबकि ऑटो और टैक्सी को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही रुकने की अनुमति होगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर जांच लें.

