Delhi Triple Murder Case Baba Arrested Had Prepared Laddoos Mixed With Poison

Delhi triple murder case: पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर का खौफनाक सच आया सामने, तांत्रिक बाबा गिरफ्तार, जहर मिलाकर बनाए थे लड्डू

आरोपी ने भोले-भाले लोगों का भरोसा जीता, उन्हें तंत्र-मंत्र की रस्मों के बहाने फंसाया और फिर जहर मिले लड्डू खिलाकर उनकी हत्या कर दी.

पढ़िए क्या है पूरा मामला

दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में तीन लोगों की मौत का मामला अब ट्रिपल मर्डर साबित हो गया है. पुलिस ने बुधवार, 11 फरवरी को इस सनसनीखेज वारदात में तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ ‘बाबा’ को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, रविवार को नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर एक खड़ी कार में तीन लोगों के शव मिले थे. शुरुआत में जांचकर्ताओं को सुसाइड का शक था, क्योंकि शवों पर कोई बाहरी चोट, लिगेचर के निशान या संघर्ष के कोई सबूत नहीं मिले थे. कार के अंदर शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, खाली गिलास, मोबाइल फोन, नकदी, हेलमेट, जैकेट, आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए थे.

इन तीन लोगों की हुई थी मौत

मृतकों की पहचान रणधीर (76), शिव नरेश (42) और लक्ष्मी (40) के रूप में हुई है. तीनों दिल्ली के नंगली डेयरी, बापरोला और जहांगीरपुरी इलाकों के निवासी थे. उनके परिवारों ने सुसाइड की बात से इनकार किया था.डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) सचिन शर्मा ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी कमरुद्दीन, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला है, लोनी और फिरोजाबाद में एक तथाकथित तांत्रिक सेंटर चलाता था. वह खुद को तांत्रिक या मौलाना बताकर लोगों को ‘धनवर्षा’ (सरप्राइज मनी) या पैसों को दोगुना-तिगुना करने का लालच देता था.

ये था लोगों को फंसाने का तरीका

आरोपी ने भोले-भाले लोगों का भरोसा जीता, उन्हें तंत्र-मंत्र की रस्मों के बहाने फंसाया और फिर जहर मिले लड्डू खिलाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद वह उनके पास से नकदी और कीमती सामान लूट लेता था. पुलिस ने कहा कि कमरुद्दीन एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

तीनों को ‘धनवर्षा’ की पूजा के लिए तैयार किया

जांच में सामने आया कि करीब दो महीने पहले लक्ष्मी से कमरुद्दीन की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने शिव नरेश और रणधीर से परिचय कराया. उसने तीनों को ‘धनवर्षा’ की पूजा के लिए तैयार किया और उनसे 2 लाख रुपये नकद, शराब तथा कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा. मामले वाले दिन तीनों लोनी गए, जहां कमरुद्दीन कार में सवार हुआ. टेक्निकल सबूतों और सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि वह कार में मौजूद था (फ्रंट सीट पर). उसने पहले से जहर मिले लड्डू तैयार रखे थे, जिन्हें उसने शराब और कोल्ड ड्रिंक के साथ तीनों को खिलाया. जब वे बेहोश हो गए, तो आरोपी ने नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गया.पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है और मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है.

