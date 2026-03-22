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Delhi Water Crisis: सिलिंडर संकट के बीच अब राजधानी में पानी की भी किल्लत! इन इलाकों में बंद रहेगी सप्लाई, जानें वजह

दिल्ली में चंद्रावल वाटर प्लांट की पाइपलाइन फटने से बड़ा पानी संकट खड़ा हो गया है. जानिए किन-किन इलाकों में सप्लाई बंद है और कब तक हालात सुधरेंगे.

Published date india.com Published: March 22, 2026 11:58 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
Delhi Water Crisis: सिलिंडर संकट के बीच अब राजधानी में पानी की भी किल्लत! इन इलाकों में बंद रहेगी सप्लाई, जानें वजह
चंद्रावल प्‍लांट में एक बड़ी पाइपलाइन फटने से हालात बिगड़ गए हैं. (Photo from Freepik)

देश की राजधानी दिल्ली में गैस संकट के बीच एक और बड़ी परेशानी पैदा हो गई है. अब पानी की किल्लत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, शहर को पानी सप्लाई करने वाले चंद्रावल प्‍लांट में एक बड़ी पाइपलाइन फटने से हालात बिगड़ गए हैं. लाखों लीटर पानी पंप हाउस में भर गया, जिससे पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है. इसका असर शहर की आधी आबादी पर पड़ने वाला है, जहां लोगों को अगले कुछ दिन पानी के लिए जूझना पड़ सकता है.

पंप हाउस ठप, मरम्मत में लगेंगे कई दिन

इस हादसे के बाद पंप हाउस में लगे सभी जरूरी उपकरण पानी में डूब गए हैं. हाई टेंशन मोटर, स्टार्टर और इलेक्ट्रिकल पैनल पूरी तरह खराब हो चुके हैं, जिससे पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक, पहले पंप हाउस से पानी निकाला जाएगा और फिर उपकरणों को सुखाकर ठीक किया जाएगा. यह पूरा काम आसान नहीं है और इसमें कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है. विशेषज्ञ टीमों को इस काम में लगाया गया है, जो लगातार स्थिति को सुधारने में जुटी हैं.

किन इलाकों में सप्लाई पूरी तरह बंद

इस तकनीकी खराबी का असर दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है. करोल बाग, झंडेवालान, सिविल लाइंस और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है. वहीं पटेल नगर और NDMC क्षेत्र में कम दबाव के साथ पानी मिल रहा है, जबकि चांदनी चौक जैसे इलाकों में भी स्थिति सामान्य से कमजोर बनी हुई है. ऐसे में लोगों को हर बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.

पानी के टैंकर बनेंगे सहारा

दिल्ली जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के लिए टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है. लोग कंट्रोल रूम या स्थानीय जल बोर्ड कार्यालय में संपर्क कर टैंकर मंगवा सकते हैं. हालांकि, मांग ज्यादा होने की वजह से देरी होना तय है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे पानी का उपयोग बेहद सोच-समझकर करें और जितना संभव हो, पानी को स्टोर करके रखें ताकि आने वाले दिनों में परेशानी कम हो.

कब तक सुधरेंगे हालात?

फिलहाल मरम्मत का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में समय लग सकता है. अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ज्यादा खराबी पाई जाती है, तो यह समय और बढ़ सकता है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना पूरी जांच के पंपिंग शुरू करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में दिल्लीवासियों को अगले कुछ दिन सावधानी और धैर्य के साथ बिताने होंगे, ताकि इस संकट से सुरक्षित तरीके से बाहर निकला जा सके.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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