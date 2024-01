दिल्ली के इन इलाकों में अगले दो दिन नहीं आएगा पानी, जानें क्या है वजह?

Delhi Water Crisis: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार और बृहस्पतिवार ( 3 और 4 जनवरी) को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी. दरअसल, पश्चिम विहार में डीएमआरसी (DMRC) की ओर से 1500 एमएम रेडियस वाले साउथ दिल्ली मेन पाइप लाइन के इंटरकनेक्शन कार्य की शुरूआत की गई है. इस कारण राजधानी के कई इलाकों में 3 और 4 जनवरी को पानी नहीं आएगा. हालांकि, जरूरत पड़ने पर दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की ओर से दोनों ही दिन टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, इंटरकनेक्शन की वजह से 3 जनवरी की शाम से लेकर 4 जनवरी की सुबह तक बुढ़ेला, D-ब्लॉक जनकपुरी, सागरपुर और आसपास का क्षेत्र, दिल्ली कैंट (मेस), एनडीएमसी क्षेत्र, आरके पुरम, मोती बाग, नानकपुरा, कटवारिया सराय, बेर सराय, वसंत विहार, वसंत एन्क्लेव, शांति निकातेन, वेस्टएंड कॉलोनी, ग्रीन पार्क, सफदरजंग एन्क्लेव, एसडीए, हौज खास, मुनिरका, किशनगढ़, मस्जिद मोठ, महरौली का हिस्सा, आईआईटी, जेएनयू, एम्स, सफदरजंग अस्पताल और डियर पार्क जलाशय और आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी.

!! Water Alert !!

Due to interconnection work of 1500 mm dia South Delhi Main at Paschim Vihar by DMRC, water supply in the following areas will not be available/available at the low pressure in the evening of 03.01.2024 & morning of 04.01.2024. pic.twitter.com/ed8uVxpkv3

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) January 1, 2024