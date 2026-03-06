By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर! इन इलाकों में दो नहीं आएगा पानी, यहां देखिए कौन कौन सी जगहें हैं लिस्ट में शामिल
Delhi Water Shortage: दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी के कुछ इलाकों में 6 और 7 मार्च को पानी की सप्लाई ठप रहेगी.
Delhi Water Supply: दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजधानी के इन इलाकों में 6 और 7 मार्च को पानी की सप्लाई ठप रहेगी. इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को एक वाटर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और पानी संभलकर नहीं खर्च कर रहे हैं तो आपको पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है. जल बोर्ड के अनुसार अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना सफाई के कारण दो दिन पानी की सप्लाई बंद रखने का फैसला लिया गया है.
जल बोर्ड का कहना है कि ये हर साल की जाने वाली सफाई की एक अहम प्रक्रिया है, जिससे दिल्ली में रह रहे लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके. हालांकि कई इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप नहीं पड़ेगा.
6 मार्च को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
6 मार्च को जिन इलाकों में पानी की किल्लत रह सकती है, उनमें सीआर पार्क पॉकेट-52, चिराग एन्क्लेव, हेमकुंट कॉलोनी, गोदावरी अपार्टमेंट, दक्षिणपुरी, एम.बी. एक्सटेंशन बाइपास रोड, खजूर रोड, मोलरबंद एक्सटेंशन, मदनपुर खादर, आली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-2, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश, दयानंद कॉलोनी, पॉकेट-D दिलशाद गार्डन, यमुना विहार और भजनपुरा शामिल हैं.
7 मार्च को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
7 मार्च को बदरपुर, मदनपुर खादर, आली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-2, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कुंज, माउंट कैलाश, जसौला विहार, बदरपुर गांव, यमुना विहार, दिलशाद गार्डन और रोहिणी के सेक्टर-16, सेक्टर-5, सेक्टर-8, सेक्टर-24 समेत आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के हिसाब से पहले से पानी स्टोर कर लें. जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे. किसी भी आपात स्थिति पर 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.