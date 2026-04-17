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दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज! अगले कुछ घंटों में बारिश के आसार, जानिये IMD का लेटेस्ट अपडेट

Delhi Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है.

Delhi Weather Update

Delhi Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में शुक्रवार (17 अप्रैल) को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट (IMD Yellow Alert) भी जारी किया है. दिल्ली-NCR में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. मौसम में गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी का आसमान अचानक बादलों से घिर गया. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘येलो अलर्ट’ जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन में बाद में शहर के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने क्या कहा?

IMD ने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों ने मौजूदा परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए कहा कि बादल छाए रहने का कारण राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण है. उन्होंने कहा, ‘इन क्षेत्रों से धूल के कण दिल्ली-NCR की ओर आ रहे हैं, जिसके चलते हवा में धूल की परत और वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है.’

राजस्थान में हुई बारिश का असर

विशेषज्ञों के मुताबिक, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जैसे इलाकों में गुरुवार को गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि इसी मौसमी गतिविधि का असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ रहा है. स्काईमेट के महेश पलावत के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, ‘अगले 2 से तीन दिनों में दिल्ली-NCR तथा उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में और वृद्धि होने की आशंका है, जो संभवतः 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कुछ क्षेत्रों में उष्ण लहर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है.’

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