  • Hindi
  • News
  • Delhi Weather Update Temperature Records 31 Climate Change Effects

अभी से ये हाल... आगे क्या होगा? फरवरी में ही तपने लगी दिल्ली, 30 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में फरवरी महीने में ही मार्च-अप्रैल जैसी गर्मी देखी जा रही है. तापमान 30 के पार पहुंच गया है, जिससे मौसम वैज्ञानिक चिंता में आ गए. आइए जानते हैं अचानक ये गर्मी किस कारण बढ़ रही?

Published date india.com Published: February 17, 2026 4:49 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अभी से ये हाल... आगे क्या होगा? फरवरी में ही तपने लगी दिल्ली, 30 डिग्री के पार पहुंचा तापमान
उत्तर भारत के बड़े शहरों की तुलना करें तो दिल्ली का सफदरजंग इलाका सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड हुआ. (Photo From AI)

दिल्ली और उसे सटे NCR इलाकों में लोग ये आस लगाए बैठे थे कि इस बार गर्मियां देर से दस्तक देंगी. लेकिन, फरवरी के शुरुआती दिनों में हुए बारिश के बाद मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया. अप्रैल-मई तो बहुत दूर गर्मियां फरवरी में ही आ गईं. दरअसल, 16 फरवरी को दिल्ली में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में महसूस होता है. इस बार न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा चल रहा है और अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीब 2 डिग्री ऊपर पहुंच चुका है.

ये भी पढ़ें: ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले हो जाएं सावधान! इस शहर में AI काटेगा चालान, जानें कैसे काम करेगा?

दिल्ली बनी उत्तर भारत की सबसे गर्म जगह

एक दिन पहले सोमवार यानी 16 फरवरी को अकेले दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे कई उत्तर भारतीय राज्यों में तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दिया. हालांकि, उत्तर भारत के बड़े शहरों की तुलना करें तो दिल्ली का सफदरजंग इलाका सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड हुआ. यानी दिल्ली इस समय उत्तर भारत में गर्मी के मामले में सबसे आगे निकल गई है. फरवरी में ऐसी गर्मी लोगों को हैरान भी कर रही है और परेशान भी. क्योंकि सुबह-शाम हल्की ठंड तो है, लेकिन दिन में तेज धूप अब गर्मी का एहसास कराने लगी है.

फरवरी में कहां से आ गई इतनी गर्मी?

अब सवाल उठता है कि फरवरी में अचानक इतनी गर्मी कहां से आ गई? मौसम विभाग के अनुसार, इसका मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की कमी. आमतौर पर फरवरी में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, जिससे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और वहां से ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंचती हैं. लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ कम आए और जो आए भी, वे काफी कमजोर रहे. इसी वजह से उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ठंडी हवाओं का प्रवाह कमजोर पड़ गया. नतीजा यह हुआ कि दिल्ली-NCR में गर्म हवा ठहर गई और तापमान लगातार बढ़ता चला गया. रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के पहले 15 दिनों में देश के 27 बड़े शहरों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है, जो साफ संकेत देता है कि मौसम इस बार असामान्य चल रहा है.

18 फरवरी को हो सकती है बारिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तापमान उस दिन थोड़ी गिरावट के साथ 26 से 28 डिग्री तक रह सकता है, लेकिन इसके बाद फिर से पारा 30 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान भी 12 से 14 डिग्री के आसपास बना रहेगा. यानी ठंड पूरी तरह जाने वाली नहीं है, लेकिन दिन में गर्मी का असर लगातार बढ़ता रहेगा. 17 फरवरी को सफदरजंग में तापमान 31.6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो फरवरी के लिहाज से काफी ज्यादा माना जा रहा है. ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा गर्म हो सकता है.

क्या 2026 में गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड?

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फरवरी में ही इस तरह की गर्मी चिंता वाली बात है. अगर यही सब जारी रहा, तो इस साल तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समुद्र में अल नीनो के अनुकूल हालात बने, तो 2026 पिछले साल के मुकाबले भी ज्यादा गर्म साबित हो सकता है. यह स्थिति जलवायु परिवर्तन की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि पिछले एक दशक में भारत में तापमान बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.