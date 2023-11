DJB Update: दिल्ली के इन इलाकों में अगले 2 दिनों तक नहीं आएगा पानी, इस वजह से सप्लाई प्रभावित; यहां देखें LIST

Delhi Jal Board Update: देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार 02 नवबंर से अगले 2 दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board News) की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (WTP) के 2 दिनों तक बंद रहने की वजह से दिल्लीवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि संयंत्र में ‘फ्लोमीटर’ लगाया जाएगा. इसके चलते यह गुरुवार (02 नवबंर ) से दो दिन के लिए बंद रहेगा.

!! WATER ALERT !!

Due to the work of installation of Flowmeter, the Chandrawal WTP will remain under shutdown on 02.11.2023 from 10:00AM onwards and thus, water supply will not be available in the following areas in the evening of 02.11.2023 & morning of 03.11.2023.#Alert pic.twitter.com/AapndXJ0kY

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) November 1, 2023