किसानों के 'दिल्ली कूच' से मेट्रो यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी, DMRC ने नौ स्टेशनों पर कई गेट बंद करने की घोषणा की

Farmer’s Protest: किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च की वजह से पूरे एनसीआर में यातायात प्रभावित है. पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए हुए है, जिसके चलते नोएडा-गाजियाबाद के लोगों को दिल्ली आने और जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस बीच, दिल्ली मेट्रो ने भी 5 से ज्यादा स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट को आज यानि मंगलवार के लिए बंद कर दिया है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहें हैं तो इस खबर को आखिरी तक जरूर पढ़ लें.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के 9 स्टेशनों पर एक या इससे अधिक गेट बंद कर दिए गए. हालांकि, ये स्टेशन पूरी तरह से बंद नहीं हैं और यात्रियों को अन्य द्वारों से एंट्री और एग्जिट की अनुमति है. पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेट बंद कर दिए गए हैं. DMRC ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि एहतियात के तौर पर कई स्टेशनों – राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, जनपथ और बाराखंभा रोड पर कई गेट बंद कर दिए गए हैं.

Service Update

A few gates may be closed in following stations as per security instructions. However, stations are operational.

1. Central Secretariat

2. Rajiv Chowk

3. Udyog Bhawan

4. Patel Chowk

5. Mandi House

6. Barakhamba Road

7. Janpath

8. Khan Market

9. Lok Kalyan Marg

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 13, 2024