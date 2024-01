DMRC ने बदला एयरोसिटी-तुगलकाबाद लाइन का कलर कोड, अब इस रंग के आधार पर होगी पहचान

मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर विजिबिलिटी और सुविधा देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक निर्णय लिया है. दरअसल, डीएमआरसी ने चौथे चरण के आगामी दिल्ली एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर (Aerocity-Tughlakabad) का कलर कोड “सिल्वर” से “गोल्डन” में बदलने का फैसला किया है. दिल्ली मेट्रो ने ‘X’ पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

मीडिया से बात करते हुए डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा, “यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ट्रेनों पर सिल्वर के बजाय गोल्डन रंग को अधिक प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो मेट्रो ट्रेनों की स्टेनलेस स्टील बॉडी की समग्र सिल्वर की बनावट के साथ मिश्रित हो जाता है.”

DMRC has decided to change the colour code of the upcoming Delhi Aerocity – Tughlakabad Metro corridor of Phase 4 from ‘silver’ to ‘golden’ for better visibility and convenience for the passengers. To read more visit, https://t.co/y61WQTysHq pic.twitter.com/jEQv49YCOR

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 29, 2024