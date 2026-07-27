DMRC का अपडेट: येलो और ग्रीन लाइन के कई स्टेशनों पर एस्केलेटर की मरम्मत, यात्रियों से लिफ्ट इस्तेमाल करने की अपील

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने येलो और ग्रीन लाइन के कई मेट्रो स्टेशनों पर एस्केलेटर की बड़े स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किया है. इस दौरान कुछ एस्केलेटर अस्थायी रूप से बंद रहेंगे. ऐसे में डीएमआरसी ने यात्रियों से लिफ्ट का इस्तेमाल करने और सहयोग करने की अपील की है. डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह मरम्मत कार्य किया जा रहा है. काम पूरा होने तक कुछ स्टेशनों पर यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है.
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जिन स्टेशनों पर मरम्मत का काम चल रहा है, उनमें येलो लाइन और ग्रीन लाइन के कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं. पीरागढ़ी स्टेशन पर ग्राउंड फ्लोर से लोअर कॉनकोर्स तक जाने वाला एस्केलेटर बंद है. वहीं अर्जन गढ़, गुरु द्रोणाचार्य और सिकंदरपुर स्टेशनों पर कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म तक जाने वाले एस्केलेटर की मरम्मत की जा रही है. इसके अलावा एमजी रोड, इफ्को चौक और मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम स्टेशन पर भी एस्केलेटर की मरम्मत का काम जारी है. इन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए लिफ्ट समेत अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
डीएमआरसी ने यह भी बताया कि कुछ स्टेशनों पर मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और वहां एस्केलेटर दोबारा चालू कर दिए गए हैं. इनमें पीरागढ़ी, इफ्को चौक और एमजी रोड स्टेशन शामिल हैं. डीएमआरसी ने यात्रियों के धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इन मरम्मत कार्यों का उद्देश्य मेट्रो सेवाओं को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान स्टेशन कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर लिफ्ट या अन्य उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें. (IANS)