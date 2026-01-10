Hindi News

अलर्ट: 31 जनवरी तक दिल्ली का ये रूट न करें इस्तेमाल, फंसेंगे जाम में,जानें बचने के रास्ते... पढ़िए ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी

दिल्ली वालों के लिए जनवरी 2026 ट्रैफिक की एक महत्वपूर्ण अपडेट है. पढ़िए दिल्ली के किन रोड पर ट्रैफिक रहेगा. कहां से नहीं जाना है और वैकल्पिक रास्तों को अपनाना है.

जानिए किस रोड से आपको नहीं जाना है.

दिल्ली वालों के लिए बेहद अहम खबर है. ट्रैफिक पुलिस ने न्यू रोहतक रोड पर जनवरी महीने में ट्रैफिक रहने की जानकारी दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस रास्ते के करीब की दो लेन बंद कर दी गई हैं, जिस वजह से यहां भारी जाम लग रहा है. इसीलिए वैकल्पिक रास्तों से आन-जाने की सलाह दी है. यहां पर अंडरग्राउंड केबल मेंटेनेंस का काम जारी है. इससे न्यू रोहतक रोड पर काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि यहां टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) द्वारा भूमिगत केबल के रखरखाव और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है. इस काम की वजह से कमल टी-पॉइंट से लिबर्टी सिनेमा तक (पहाड़गंज की ओर जाने वाले हिस्से में) दो लेन पूरी तरह बंद कर दी गई हैं. नतीजा ये है कि इस इलाके में ट्रैफिक बहुत धीमा हो गया है और भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, खासकर आनंद पर्वत से लेकर पहाड़गंज वाले हिस्से में.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 जनवरी 2026 को जारी अपनी एडवाइजरी में स्पष्ट कहा है कि ये पाबंदियां और काम 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे.

इसलिए इस दौरान इस रूट का इस्तेमाल करने से बेहतर है बचें, वरना काफी समय बर्बाद हो सकता है.

वैकल्पिक रास्तों की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अच्छे वैकल्पिक रास्ते बताए हैं, ताकि आप जाम से बच सकें.

अगर आप पहाड़गंज या नई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आनंद पर्वत से न्यू रोहतक रोड के बजाय कमल टी-पॉइंट पर बाईं ओर मुड़कर सराय रोहिल्ला की तरफ जाएं.

फिर रानी झांसी रोड से होते हुए वीर बंदा बैरागी मार्ग का इस्तेमाल करें.

शास्त्री नगर चौक से लिबर्टी सिनेमा की ओर जाने वालों को स्वामी नारायण मार्ग की जगह रानी झांसी रोड से जाना चाहिए.

ये बदलाव मुख्य रूप से मध्य दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में यात्रा करने वालों के लिए हैं. पुलिस की अपील है कि आप अपनी यात्रा पहले से प्लान करें, पीक आवर्स में थोड़ा पहले निकलें, धैर्य रखें और साइट पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन जरूर करें.

पुलिस की दी गई सलाहों को मानें, बताए गए वैकल्किप रास्तों से आना जाना करें, आपका समय बचेगा, बल्कि जाम को भी कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जा सकेगा. अगर आप रोज इस रूट से गुजरते हैं, तो अगले तीन हफ्तों तक इन वैकल्पिक रास्तों को अपनाना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा. ये खबर इन रास्तों से जाने वाले आपको साथियों को भी भेजें. वर्तमान स्थिति से आगाह रहें.

