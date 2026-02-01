  • Hindi
हार्ट अटैक से पहले ही देगा खतरे का अलर्ट! DU के छात्रों ने बनाई स्मार्ट डिवाइस, जानें कैसे करता है काम

दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस ने बनाई BioFET चिप, जो हार्ट अटैक से पहले अलर्ट देगी. जानें यह पोर्टेबल डिवाइस कैसे काम करता है और इसकी खासियत के बारे में...

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) के कई करिश्मों के बाद, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के मिरांडा हाउस कॉलेज की रिसर्च टीम ने एक कमाल की चीज बनाई है. टीम ने 5 साल की मेहनत के बाद एक बायोलॉजिकल चिप तैयार की है, जिसे BioFET नाम दिया गया है. यह चिप दिल से जुड़ी बीमारियों, खासकर हार्ट अटैक, का पहले से अलर्ट दे सकती है. इसे बनाने में छात्रों और प्रोफेसरों ने मिलकर कई चुनौतीपूर्ण रिसर्च और टेस्ट किए, ताकि यह हर तरह के खतरों का समय रहते पता लगा सके.

सेना को ध्यान में रखकर बनाई गई ये चिप

BioFET चिप को सेना के जवानों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. ठंडे इलाकों में काम करने वाले सैनिकों को हार्ट अटैक जैसी स्थिति अचानक पैदा हो सकती है. टीम ने इसके लिए DRDO के साथ दो साल का रिसर्च वर्क भी किया. इस पोर्टेबल सेंसर के माध्यम से खून के नमूने का एनालिसिस किया जाता है और दिल से जुड़े बायोमार्कर्स में असामान्य बदलाव का पता चलता है. इसे देश में ही फैब्रिकेट किया गया है, जिससे इसकी कीमत भी किफायती रही है.

हार्ट अटैक से पहले देगा संकेत

BioFET चिप तीन प्रमुख बायोमॉलिक्यूल्स की पहचान करती है, जो सीधे कार्डियक अरेस्ट से जुड़े होते हैं. जब इन बायोमॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ती है, तो डिवाइस तुरंत अलर्ट भेज देता है. इससे मरीज या सैनिक समय रहते चिकित्सकीय मदद ले सकते हैं. टीम ने इसका प्रोटोटाइप DRDO को सौंप दिया है और अब फील्ड टेस्टिंग की तैयारी चल रही है. भविष्य में इस डिवाइस को अस्पतालों, क्लीनिक और फर्स्ट-रेस्पॉन्डर सेटअप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम

इस तरह की रिसर्च भारत के विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है. BioFET सिर्फ एक चिप नहीं, बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की मिसाल है. इससे न केवल मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सेना और कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह जीवनरक्षक साबित होगी. इस परियोजना से यह साबित होता है कि भारतीय रिसर्च टीम भी ग्लोबल स्तर की इनोवेशन में कोई कम नहीं.

