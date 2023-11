5 नवंबर को ब्लू लाइन पर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं, DMRC ने बताया कारण

Delhi Metro Service: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार रात X पर ट्वीट कर ये जानकारी दी कि ब्लू लाइन के एक खंड पर 5 नवंबर को रखरखाव का काम किया जाएगा जिसके चलते सुबह शुरुआती कुछ घंटों में ट्रेन सेवा प्रभावित रहेगी. डीएमआरसी ने बताया रविवार को करोल बाग और राजीव चौक स्टेशन के बीच का खंड प्रभावित होगा.

DMRC ने ट्वीट किया, “4 और 5 नवंबर की मध्यरात्रि को ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) के करोल बाग और राजीव चौक खंड के बीच निर्धारित रखरखाव कार्य के चलते रविवार सुबह लाइन पर ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होंगी.” डीएमआरसी ने एक और ट्वीट कर कहा इस खंड पर सुबह 6 बजे तक करोल बाग से राजीव चौक तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

To undertake scheduled maintenance work between Karol Bagh & Rajiv Chowk section of Blue Line (Dwarka Sec-21 to Noida Electronic City/Vaishali) on the intervening night of 4/5th November 2023, train services on Line will be be briefly regulated on early Sunday morning (5th Nov.)

