Durga Puja पंडाल में पहुंचे US के राजदूत Eric Garcetti, ढोल-नागाड़ों की धुन पर किया धुनुची डांस

Durga Puja 2023: दुर्गा पूजा का नाम लेते ही मन में सबसे पहला ख्याल कोलकाता शहर का आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे भारत में फेमस है. यहां की दुर्गा पूजा को देखने के लिए श्रद्धालु विदेशों से भी खिंचे चले आते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि दुर्गा पूजा देखने के लिए श्रद्धालुओं को हमेशा कोलकाता ही जाना पड़े. क्योंकि कोलकाता जैसी दुर्गा पूजा दिल्ली में भी देखने को मिलती है. यहां के CR पार्क का दुर्गा पूजा पंडाल भी कोलकाता जितना ही फेमस है. सीआर पार्क की दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी (Eric Garcetti) शनिवार को पार्क पहुंचे.

एरिक का पंडाल पहुंचने पर आरती उतार और तिलक लगाकर स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होनें दुर्गा मां की आरती की और फिर पंडाल में लोगों के साथ नृत्य किया. इसके अलावा, एरिक को मुंह में मिट्टी का बर्तन लेकर धुनुची डांस करते हुए भी देखा गया हैं, जो दुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है. इसके बाद अमेरिकी राजदूत स्टेज पर प्रस्तुति दे रहे बच्चों से मिलते हैं और बाद में उनके साथ फोटों खिंचवाते हैं.

#WATCH | US Ambassador to India Eric Garcetti visited the Durga Puja pandal in Delhi’s CR Park. (21.10)

(Source: Twitter handle of U.S. Ambassador Eric Garcetti) pic.twitter.com/IuTpdvPDPO

— ANI (@ANI) October 22, 2023