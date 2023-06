छात्र की हत्या से दहला DU का साउथ कैंपस; आपसी विवाद में हुई झड़प में स्टूडेंट को मारा चाकू, 2 गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के साउथ कैंपस से हत्या का मामला सामने आया है. दरअसल, साउथ कैंपस के एक कॉलेज में छात्र आपस में भिड़ गए इस दौरान एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान निखिल चौहान के रूप में हुई है.

#UPDATE | Two people apprehended by Delhi Police in connection with the incident where a student was stabbed to death in Delhi University’s South Campus yesterday, 18th June. https://t.co/UqovaBnbBw — ANI (@ANI) June 19, 2023