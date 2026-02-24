Hindi News

OLA-RAPIDO की तरह बुक कर सकेंगे E-Bike Didi, महिलाएं होंगी ड्राइवर, जानिए दिल्ली सरकार की योजना

इस योजना में ड्राइवरभी महिलाएं होंगी और पैसेंजर भी केवल महिलाएं ही हो सकेंगी. यह महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का विकल्प देगी.

तस्वीर प्रतीकात्मक, AI द्वारा बनवाई गई

दिल्ली में ‘ई-बाइक दीदी योजना’ (e-Bike Didi Yojana) दिल्ली सरकार की तरफ से हाल ही में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई जा रही है. यह योजना फरवरी 2026 के आसपास चर्चा में आई है और इसे जल्द लॉन्च करने की तैयारी चल रही है.

योजना का मुख्य उद्देश्य

महिलाओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और इको-फ्रेंडली (पर्यावरण अनुकूल) आखिरी मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) उपलब्ध कराना.

महिला ड्राइवरों को रोजगार के अवसर प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना.

दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में योगदान देना, क्योंकि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर आधारित होगी.

योजना की मुख्य विशेषताएं

केवल महिलाओं के लिए: ड्राइवर (राइडर) भी महिलाएं होंगी और पैसेंजर भी केवल महिलाएं ही हो सकेंगी. यह महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का विकल्प देगी, खासकर ऐसी जगहों पर जहां भीड़भाड़ या असुरक्षा की आशंका हो.

फोकस क्षेत्र: मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों पर शुरू होगी, जैसे:

लाल किला (Red Fort)

कुतुब मीनार (Qutub Minar)

लोटस टेम्पल

चांदनी चौक

हुमायूं का मकबरा

इनके अलावा मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और अन्य महत्वपूर्ण जगहों तक ड्रॉप की सुविधा.

बुकिंग सिस्टम: ओला या रैपिडो की तरह ऐप-आधारित ऑनलाइन बुकिंग होगी. किराया सस्ता रखने की योजना है.

पार्टनरशिप: दिल्ली सरकार ने भारत टैक्सी (Bharat Taxi) नामक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ टाई-अप किया है, जो इस सेवा को ऑपरेट करने में मदद करेगा. दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTTDC) इस योजना को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी होगी.

महिला ड्राइवर बनने के लिए योग्यता

(संभावित)आयु: 18 से 40 वर्ष तक.

18 से 40 वर्ष तक. दिल्ली की निवासी होना जरूरी.

वैध ड्राइविंग लाइसेंस (learner’s licence भी स्वीकार्य ).

चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी.

छोटी दूरी की राइड्स पर फोकस, जहां पैदल चलना मुश्किल हो लेकिन पारंपरिक टैक्सी/ऑटो कम उपलब्ध हों.

वर्तमान स्थिति

यह योजना अभी प्रस्ताव के चरण में है और जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार (रेखा गुप्ता सरकार के संदर्भ में) इसे महिला सशक्तिकरण और प्रदूषण नियंत्रण के बड़े प्रयासों का हिस्सा मान रही है. अभी आधिकारिक लॉन्च या ऐप डिटेल्स सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले महीनों में शुरू हो सकती है.यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और किफायती विकल्प साबित हो सकती है, खासकर पर्यटक महिलाओं और रोजमर्रा की छोटी यात्राओं के लिए यह काफी फायदेमंद होगी.

