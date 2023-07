दिल्ली आबकारी घोटाले में ED का बड़ा ऐक्शन, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Delhi News Today: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) मामले में बड़ा एक्शन लिया है. जांच एजेंसी ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत सभी आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली. इनमें मनीष सिसोदिया के 11.49 लाख रुपये बैंक जमा राशि के अलावा 2 अचल संपत्ति शामिल है.

ED ने बताया कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 अचल संपत्ति और गिरफ्तार आरोपी राजेश जोशी की एक जमीन/फ्लैट कुर्क की है. जोशी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं. एजेंसी ने पंजाब के शराब कारोबारी और पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट भी कुर्क की है. ईडी इस मामले में गौतम मल्होत्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.