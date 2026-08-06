'एक पेड़ मां के नाम': दिल्ली में पौधारोपण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, एक महीने से कम समय में 50% से ज्यादा लक्ष्य हासिल

Ek Ped Maa Ke Naam: दिल्ली सरकार का ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान राजधानी में हरियाली बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. 70 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस मेगा अभियान ने एक महीने से भी कम समय में आधे से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया है. दिल्ली सरकार के ‘दिल्ली ग्रीन वॉरियर्स’ प्रगति विवरण के मुताबिक, 3 अगस्त 2026 तक राजधानी में 37,99,583 पौधे लगाए जा चुके हैं. यह तय लक्ष्य का करीब 54 प्रतिशत है. इनमें 17,13,350 पेड़ और 20,86,233 झाड़ियां (श्रब्स) शामिल हैं. सिर्फ 3 अगस्त को ही 87,589 पौधों का रोपण किया गया है.
इस अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में की थी. उसी दिन दिल्ली के 51 स्थानों पर एक साथ पौधारोपण अभियान शुरू हुआ था. तब से लेकर अब तक विभिन्न सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों की भागीदारी से यह अभियान लगातार रप्तार पकड़ रहा है. राजधानी के प्रमुख हरित क्षेत्रों सेंट्रल रिज, DDA रिज और सदर्न रिज में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है. इन तीनों क्षेत्रों में कुल 28.42 लाख पेड़ और 11.54 लाख झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक सेंट्रल रिज में 2,73,690, डीडीए रिज में 33,706 और सदर्न रिज में 8,46,968 पौधे लगाए जा चुके हैं.
अभियान की सबसे बड़ी खासियत इसमें बढ़ती जनभागीदारी है. 8 जुलाई से 3 अगस्त के बीच 89,958 लोगों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किए, जिनमें से 83,209 नागरिक पौधारोपण के लिए मौके पर पहुंचे. इनकी भागीदारी से 1,47,580 पौधे लगाए गए. पूरे अभियान के दौरान अब तक 1,10,657 स्लॉट बुकिंग दर्ज की जा चुकी हैं. लोगों तक पौधे पहुंचाने के लिए शुरू की गई ‘वृक्ष रथ’ पहल भी प्रभावी साबित हो रही है. इसके जरिए अब तक 9,909 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि 40,544 पौधे लोगों को वितरित किए गए हैं. वहीं, सरकारी नर्सरियों से 5.43 लाख से अधिक पौधे मुफ्त बांटे जा चुके हैं. पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए ‘एनवायरमेंट सेवियर’ कार्यक्रम के तहत अब तक 2,575 लोगों को सम्मानित किया गया है.
इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है. अब तक 17 विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है. 44 स्कूलों के 2,282 विद्यार्थियों ने मिलकर 14,450 पौधे लगाए हैं. इसके अलावा दिल्ली पुलिस, आईसीएआई, फिक्की, रोटरी क्लब, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संस्थाएं भी इस हरित पहल का हिस्सा बनी हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जीवित रखना भी है. इसी उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधों की प्रजातियों का चयन किया जा रहा है और उनकी सिंचाई, सुरक्षा तथा नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है. वहीं, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विधानसभा, हर कॉलोनी और हर परिवार इस अभियान से जुड़े. उनके अनुसार, जनभागीदारी और पौधों के संरक्षण पर समान रूप से ध्यान देकर ही दिल्ली को आने वाले वर्षों में अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा.