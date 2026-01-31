By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली वालों का जाम में फंसना होगा खत्म! एलिवेटेड रिंग रोड का पहला कॉरिडोर मंजूर, जाम से मिलेगी आजादी
परियोजना का मुख्य फोकस प्रमुख चौराहों पर जाम कम करना, संपर्क बढ़ाना और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है. यह दिल्ली की बढ़ती आबादी (30 मिलियन से अधिक) और वाहनों की संख्या (1.4 करोड़ से ज्यादा) के कारण उत्पन्न ट्रैफिक समस्या का समाधान करने के लिए डिजाइन की गई है.
दिल्ली सरकार ने एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना के पहले कॉरिडोर को मंजूरी दी है. यह परियोजना राजधानी में लगातार बढ़ते यातायात जाम को कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना दिल्ली के मौजूदा महात्मा गांधी रिंग रोड (इनर रिंग रोड) के ऊपर एलिवेटेड (ऊंचे) कॉरिडोर के रूप में विकसित की जा रही है. इसका कुल प्रस्तावित लंबाई 57.5 किलोमीटर है. ये चरण ट्रैफिक को दूर करने और उत्तर, दक्षिण तथा मध्य दिल्ली को बेहतर जोड़ने पर केंद्रित हैं. परियोजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए छह चरणों में विभाजित किया गया है.
छह चरण
- फेज 1A: मजनूं का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट (5 किमी) – प्राथमिकता वाला हिस्सा.
- आजादपुर चौक से मेटकाफ हाउस जंक्शन (7 किमी),
- सलीमगढ़ फोर्ट से DND फ्लाईओवर (11.5 किमी),
- DND फ्लाईओवर से मोती बाग मेट्रो स्टेशन (10.5 किमी),
- मोती बाग मेट्रो स्टेशन से राजौरी गार्डन (10 किमी), और
- राजौरी गार्डन से आजादपुर चौक (13.5 किमी).
यह सिग्नल-फ्री, हाई-स्पीड यात्रा प्रदान करेगा, जिससे सतह वाली सड़कों पर दबाव कम होगा और यात्रा समय में काफी कमी आएगी.
पहला कॉरिडोर
जिस प्राथमिक कॉरिडोर (फेज 1A) को मंजूरी प्रदान की गई है यह कॉरिडोर मजनूं का टीला से सलीमगढ़ फोर्ट तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है. यह हिस्सा ट्रैफिक लोड और व्यवहार्यता के आधार पर प्राथमिकता पर चुना गया है. यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे पर पड़ता है और कश्मीरी गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से होकर गुजरता है. यहां रेड लाइन मेट्रो और ग्रेड सेपरेटर से इंटरसेक्शन है, साथ ही सलीमगढ़ फोर्ट जैसे तीन ASI-सुरक्षित स्मारक भी हैं, इसलिए निर्माण में इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा.
यह कॉरिडोर मौजूदा रिंग रोड पर दबाव कम करेगा और यमुना के किनारे चलने के कारण ओजोन जोन नियमों का पालन करेगा. प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, जबकि विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) अगले दो महीनों में पूरी होने की उम्मीद है. इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी.
यह परियोजना कश्मीरी गेट, मजनूं का टीला, मेटकाफ हाउस जैसे व्यस्त इलाकों में राहत देगी. सतह वाली सड़कों पर लोकल ट्रैफिक रहेगा, जबकि एलिवेटेड हिस्सा थ्रू ट्रैफिक के लिए होगा. इससे ईंधन बचत, कम उत्सर्जन और बेहतर वायु गुणवत्ता में सुधार होगा. लोक निर्माण मंत्री परवेश वर्मा ने इसे भाजपा सरकार की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बताया है, जो उनके कार्यकाल में पूरी होगी.
चुनौतियां और अगले कदम
निर्माण के दौरान अस्थायी जाम संभव है, इसलिए न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया जाएगा. पर्यावरण, ASI स्मारकों और यमुना नियमों का पालन जरूरी होगा. DPR तैयार होने के बाद टेंडर और निर्माण कार्य तेज होगा.यह परियोजना दिल्ली की ट्रैफिक समस्या का दीर्घकालिक समाधान साबित हो सकती है, जो शहर को अधिक स्मार्ट और सुगम बनाएगी.