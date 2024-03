शादी से चंद घंटे पहले, पिता ने घोंपे बेटे के 15 बार चाकू

नई दिल्ली- दक्षिण दिल्ली में गुरुवार (7 मार्च) को एक सनसनी हत्या का मामला सामने आया जिसमें शादी से कुछ ही घंटो पहले गौरव सिंघल जिसकी (उम्र 29 साल) नाम के व्यक्ति की 15 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो पेशे से जिम ट्रेनर था. हत्या के बाद गौरव सिंघल के पिता फरार थे, पुलिस जांच में ये बात सामने आई की बेटे और पुत्र के बीच संबंध सही नहीं थे. 7 मार्च देर रात में गौरव सिंघल के पिता को जयपुर से पकड़ा गया. जिसके बाद पूछताछ के दौरान गौराव के पिता ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया और कहा कि उन्हें कोई अपने बेटे की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है और उन्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था. इस मामले को लेकर अभी आगे की जांच चल रही है.

आपको बता दें कि 7 मार्च को गौरव सिंघल की शादी थी. लेकिन 12.30 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि गौरव सिंघल जिसकी उम्र 29 साल पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया है और उसे इलाज के लिए प्राइवेट में ले जाया गया था. बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए एम्स शवगृह में भेज दिया गया.

Delhi Police has taken Gaurav Singhal’s father into custody. According to the Police, the father killed Singhal. Initial investigation revealed that he was stabbed 15 times. His father was missing after the murder. During the probe, it came to light that the father and son did… https://t.co/cRwGn2UdfQ

— ANI (@ANI) March 8, 2024