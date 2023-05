FIR दर्ज होने पर भड़के पहलवान, साक्षी मलिक बोलीं- 'क्या तानाशाही शुरू हो गई है? दुनिया देख रही खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है'

Wrestlers Protest News: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर धरने के आयोजन करने वाले ऑर्गनाइजर और अन्य के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की है. अब किसी भी पहलवान को जंतर मंतर पर प्रादर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी. दिल्ली पुलिस ने बताया कि पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगट और विरोध के अन्य आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.कुछ पहलवान विरोध करने के लिए रात में जंतर-मंतर आए थे, उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में दिल्ली के बाराखंभा पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, Section 3 of the PDPP Act के तहत दर्ज की गई है.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृज भूषण के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए. क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है ? सारी दुनिया देख रही है कैसे सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है.