नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा: केजरीवाल, खड़गे के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति को लेकर बयान देने पर FIR दर्ज

Delhi CM Kejriwal: देश की राजधानी दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पक्ष और विपक्ष को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.

Complaint filed against Delhi CM Arvind Kejriwal, Congress president Mallikarjun Kharge and others for making incite-full statements citing caste of President Droupadi Murmu regarding the event of the inauguration of the new Parliament building with the intent to promote enmity… — ANI (@ANI) May 27, 2023