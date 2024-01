Delhi AIIMS Fire: दिल्ली AIIMS में डायरेक्टर ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची 

Delhi AIIMS Fire: दिल्ली के एम्स में गुरुवार (4 जनवरी) की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एम्स के डायरेक्टर ऑफिस में भीषण आग लग गई. एम्स डायरेक्टर दफ्तर में आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई.

दमकल विभाग के मुताबिक, उन्हें एम्स अस्पताल से आज सुबह तकरीबन 5:58 पर आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. ये आग एक ऑफिस में लगी थी. यह बताया गया कि आग डायरेक्टर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में बने ऑफिस रिकॉर्ड, फर्नीचर और फ्रिज में लगी थी.

#WATCH | A fire broke out in the Teaching Block of AIIMS Delhi today, which led to damage to furniture and office records; no casualty was reported, says Delhi Fire Services

(Video source: Delhi Fire Services) pic.twitter.com/UmCYs7tXkQ

— ANI (@ANI) January 4, 2024