Delhi Fire: दिल्ली के कमला मार्केट में आग लगी, कई फायर टेंडर बुझाने में लगे

Delhi Fire,Kamla Market Fire : दिल्ली के कमला मार्केट में आज आग लग गई है. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं, विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है.

किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.