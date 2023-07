Breaking News: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में फायरिंग, वकीलों के बीच हुई बहस के कारण चलीं गोलियां

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में आज बुधवार को फायरिंग की घटना सामने आई है. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, किसी बात को लेकर वकीलों के बीच हुई बहस के कारण ऐसा हुआ. पुलिस मौके पर मौजूद है.

Delhi | A firing incident reported at Tis Hazari Court premises, no injuries reported. Police say that this happened after an argument among lawyers. (Note: Abusive language)

