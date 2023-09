Delhi Police को ट्रैक्टर पर सवार होकर क्यों लगानी पड़ रही गश्त? Video Viral

G20 Summit: जी20 शिखर सम्मलेन बिलकुल नजदीक है. दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के बेहद पुख्ता इंतेज़ाम हैं. दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र और पहरा है. दिल्ली पुलिस दिल्ली की अधिकतर जगहों पर पेट्रोलिंग कर रही है. दिल्ली के राज घाट इलाके में दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर से गश्त लगा रही है. पेट्रोलिंग के लिए दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर पर भी चल रही है. दिल्ली पुलिस के जवान राजघाट इलाके में पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक्टर पर सवार देखे जा सकते हैं.

दिल्ली पुलिस की इस तरह से पेट्रोलिंग चर्चा का विषय भी बनी है. वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के जवान ट्रैक्टर चला रहे हैं और बाकी खड़े और बैठे हैं.