G20 Summit: दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू , दो दिन सभी शॉप, बिजनेस और कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद रहेंगे

G20 Summit: देश की राजधानी दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है. जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने यह आदेश जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ‘पैराग्लाइडर’, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है.

वहीं, नई दिल्ली जिले में सभी शॉप, बिजनेस और कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. नई दिल्ली जिले में सभी दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे. दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त कार्यालय ने नोटिस जारी किया है. आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों या श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा.

जी20 शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी में दो दिनों – 9-10 सितंबर – प्रगति मैदान के अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला है.

जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ‘पैराग्लाइडर’, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि भारत के शत्रु कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी ‘पैराग्लाइडर’, ‘पैरामोटर्स’, ‘हैंग-ग्लाइडर्स’, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के यान, या यान से ‘पैरा-जंपिंग’ आदि का उपयोग करके आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

आदेश के अनुसार, इसलिए शहर के पुलिस प्रमुख ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडनीय होगा. पुलिस ने कहा, “यह आदेश मंगलवार से लागू होगा और 12 सितंबर तक लागू रहेगा.

दिल्ली में 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन होना है. पुलिस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रतिनिधियों और अन्य पर्यटकों के आवागमन के लिए डिजिटल हेल्प डेस्क बनाई गई है. यातायात पुलिस ने अपने हेल्प डेस्क पर कहा, “हमारा मिशन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान निवासियों और आगंतुकों के लिए एक सहज व निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराना है

अगले महीने जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार हो रही है और इस बीच दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और वाहनों में रखे गए नकली विस्फोटकों का पता लगाने के लिए मंगलवार को सुरक्षा अभ्यास किया है. पुलिस डॉग स्क्वायड ने अपने संचालकों के साथ डमी विस्फोटकों पर अभ्यास किया.