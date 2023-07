दिल्ली में श्रद्धा जैसा हत्याकांड? गीता कॉलोनी फ्लाइओवर के पास टुकड़ों में मिली लड़की की लाश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाइओवर के पास एक लड़की की टुकड़ों में लाश में मिली है. सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने लड़की के शव के टुकड़े बरामद कर लिए हैं. आज बुधवार को सामने आई इस घटना के बाद चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आज सुबह सवा नौ बजे घटना के बारे में जानकारी मिली. सूचना मिलने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो होश उड़ाने वाला नजारा दिखाई. गीता कॉलोनी फ्लाइओवर के पास जगह-जगह लड़की के शव के टुकड़े पड़े हुए मिले. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.