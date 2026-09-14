दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर! शालीमार बाग के सिंगलपुर में रेखा गुप्ता सरकार ने शुरू की यह सुविधा

Delhi News Today: इस सार्वजनिक शौचालय की एक खास बात यह है कि इसमें दिव्यांगजनों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे बिना परेशानी के इसका इस्तेमाल कर सकें.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/news/delhi/good-news-for-delhi-residents-rekha-gupta-govt-opens-public-toilet-in-shalimar-bagh-8524015/ Copy

Delhi News: दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रहने वाले लोगों और यहां आने-जाने वालों के लिए सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी एक नई सौगात मिली है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया. सरकार के मुताबिक, इस सुविधा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को साफ-सुथरे और बेहतर सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मिल सकेगी. लेबर चौक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते-जाते हैं. ऐसे में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा स्थानीय निवासियों के साथ-साथ राहगीरों और आसपास काम करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी होगी. नए शौचालय को आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि लोगों को सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छ और सुविधाजनक सुविधा मिल सके.

दिव्यांगों की जरूरतों का भी रखा गया ध्यान

इस सार्वजनिक शौचालय की एक खास बात यह है कि इसमें दिव्यांगजनों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वे बिना परेशानी के इसका इस्तेमाल कर सकें. सार्वजनिक सुविधाओं को सभी लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है. शौचालय की साफ-सफाई और नियमित देखरेख को लेकर भी व्यवस्था की गई है. इसके लिए एक केयरटेकर की नियुक्ति की गई है, जो सुविधा के रखरखाव और उपयोगकर्ताओं की जरूरतों पर नजर रखेगा. इससे शौचालय की स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को बेहतर अनुभव देने में मदद मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली की जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के क्रम में आज सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक जनता को समर्पित किया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टॉयलेट ब्लॉक में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उनकी सुविधा के लिए केयरटेकर की… pic.twitter.com/6qEU8lUaZY — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 14, 2026

बुनियादी सुविधाओं का लगातार हो रहा विस्तार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान राजधानी में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया. दिल्ली सरकार का कहना है कि शहर में स्वच्छ, आधुनिक और आसानी से उपलब्ध होने वाली बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है. सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य लोगों को उनके आसपास ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना है.