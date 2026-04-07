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दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1500 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां होंगी नियमित- 45 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

Delhi News Today: 24 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद 7 दिन में GIS सर्वे होगा. फिर 15 दिन में आवेदन की कमियों को दूर किया जाएगा. 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है.

Published date india.com Updated: April 7, 2026 5:44 PM IST
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दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 1500 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां होंगी नियमित- 45 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
Photo from Rekha Gupta X

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री के इस ऐलान का फायदा 45 लाख लोगों को मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि PM उदय योजना ने दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है.

24 अप्रैल से शुरू होंगी आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है. इससे करीब 45 लाख लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित अधिकार और सम्मान मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्षों से अनदेखी इस समस्या को संवेदनशीलता से समझते हुए उन परिवारों की आकांक्षाओं को पहचाना, जो अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार से वंचित थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन की कमियों को दूर करने और 45 दिन में कन्वेयंस डीड जारी करने की समयसीमा तय की गई है.

छोटी दुकानें भी होगी नियमित

उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 प्रमुख बाधाओं को दूर किया है, ताकि लाभार्थियों को उनका अधिकार बिना किसी देरी के मिल सके. साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी. भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, उच्च घनत्व और मिश्रित उपयोग विकास को बढ़ावा दिया जाएगा.

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