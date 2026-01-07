  • Hindi
दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, जल्दी शुरू होगा 3 डबल-डेकर कॉरिडोर, पिलर पर दौड़ेंगी मेट्रो, फ्लाईओवर और सड़क की गाड़ियां

यह तीन-लेयर वाली व्यवस्था दिल्ली की ट्रैफिक समस्या को कम करने और जगह का बेहतर उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई है.

दिल्ली के परिवहन इतिहास में मील का पत्थर
दिल्ली में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक ही पिलर पर मेट्रो ट्रेन, फ्लाईओवर पर चलने वाली गाड़ियां और सड़क पर बसें चलेंगी. यह बदलाव दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत तैयार किए जा रहे तीन डबल-डेकर कॉरिडोर के जरिए होगा. दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाली एक अनोखी पहल दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत हो रही है. पहली बार शहर में तीन डबल-डेकर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जहां एक ही पिलर पर ऊपरी डेक पर मेट्रो ट्रेनें दौड़ेंगी, मध्य स्तर पर फ्लाईओवर से कारें और अन्य वाहन गुजरेंगे, जबकि सड़क स्तर पर बसें और अन्य वाहन चलेंगे.  दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के संयुक्त प्रयास से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, जो शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में बिना अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण के मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा.ये तीन डबल-डेकर कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो फेज-4 के प्राथमिकता वाले तीन कॉरिडोर का हिस्सा हैं. जानिए दिल्ली के किस-किस हिस्से में होगा ये कॉरीडोर.

पहला कॉरिडोर मजलिस पार्क-मौजपुर (पिंक लाइन का विस्तार) पर है, जहां भजनपुरा से यमुना विहार के बीच लगभग 1.4 किलोमीटर लंबा डबल-डेकर वायाडक्ट बन रहा है. यहां नीचे चार लेन वाला फ्लाईओवर होगा, जो नॉर्थईस्ट दिल्ली के व्यस्त रूट्स पर जाम कम करेगा. इसकी मुख्य संरचना लगभग पूरी हो चुकी है, और मेट्रो ट्रेनों के लिए वायाडक्ट तैयार है.

दूसरा कॉरिडोर एरोसिटी-तुगलकाबाद (गोल्डन लाइन) पर संगम विहार से अंबेडकर नगर के बीच 2.4 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल-डेकर सेगमेंट है. यह साउथ दिल्ली का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जहां छह लेन वाला फ्लाईओवर नीचे और मेट्रो ऊपर चलेगी.

तीसरा कॉरिडोर जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग (मैजेंटा लाइन विस्तार) पर आजादपुर से रानी झांसी रोड तक करीब 2.2 किलोमीटर का सेगमेंट है, जो नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के ट्रैफिक को राहत देगा. यह दिल्ली में पहली बार हो रहा है, नागपुर जैसे अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स में ऐसे डबल-डेकर वायाडक्ट पहले से मौजूद हैं. एक ही पिलर पर दोनों संरचनाएं बनाने से निर्माण लागत कम हुई है और पर्यावरण पर असर भी न्यूनतम रखा गया है.

फेज-4 के तहत कुल 65 किलोमीटर से अधिक नई लाइनें बन रही हैं, जिनमें 45 स्टेशन शामिल हैं. यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम कम करेगा . भजनपुरा-यमुना विहार वाला सेगमेंट सबसे पहले पूरा होने की संभावना है, जो दिल्ली के परिवहन इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा. कुल मिलाकर, ये तीन कॉरिडोर दिल्ली को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा कदम आगे ले जाएंगे.

