दिल्ली वासियों के लिए बड़ी गुड न्यूज! जाम और प्रदूषण का होगा परमानेंट समाधान- जानें रेखा गुप्ता सरकार का क्या है प्लान

Delhi News Today: रेखा गुप्ता सरकार ने 'दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' (DUMTA) के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है.

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार कई ठोस कदम उठा रही है. दिल्ली सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ‘दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) के साथ-साथ ‘दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड’ (DUTF) के गठन का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है. इससे राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा सकेगी. यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

टास्क फोर्स का किया गया गठन

प्रस्तावित कानून के शीघ्र और समावेशी मसौदे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. टास्क फोर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विधेयक का मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करे, जिससे सरकार की सुधारोन्मुख प्रतिबद्धता और तत्परता स्पष्ट होती है. यह निर्णय शहरी योजनाकारों, परिवहन विशेषज्ञों और नागरिक हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही उस मांग के अनुरूप है, जिसमें विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच योजना, निवेश और संचालन के लिए एक प्रभावी एकीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता जताई जाती रही है. दिल्ली के तीव्र शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों के निरंतर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब बिखरे हुए उपायों के बजाय प्रणालीगत और संरचनात्मक समाधानों की आवश्यकता है.

टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल?

टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), नगर निगम (MCD), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली परिवहन निगम (DTC), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) और भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख नागरिक एवं परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है. वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित समावेश के लिए मुख्यमंत्री ने शहरी परिवहन के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को सह नामित करने का भी सुझाव दिया है.

इस पहल की पृष्ठभूमि साफ करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की परिवहन एजेंसियां ऐतिहासिक रूप से पृथक रूप से कार्य करती रही हैं, जिससे मार्ग योजना, अवसंरचना विकास और सेवा प्रदायगी में समन्वय की कमी रही है. उन्होंने कहा, ‘DUMTA दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा. मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे सभी परिवहन साधनों को एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक केंद्रित हों.’

सीएम ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि DUMTA सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम मील कनेक्टिविटी सुधारने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़कों पर जाम में कमी आएगी. उन्होंने बताया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम अंग है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है. यह समस्या पिछले वर्षों में संरचनात्मक सुधारों के अभाव में और गंभीर हुई. DUMTA की स्थापना निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल गतिशीलता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक हस्तक्षेपों में से एक होगी.’

DUMTA से क्या होगा फायदा?

दिल्ली में प्रस्तावित DUMTA से रणनीतिक गतिशीलता योजना की निगरानी, मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाओं का एकीकरण, एजेंसियों के बीच समन्वय, अधिकार क्षेत्रों के ओवरलैप का समाधान और सार्वजनिक परिवहन की समग्र दक्षता में सुधार की अपेक्षा है. यह एकीकृत टिकटिंग प्रणाली, प्रभावी फीडर कनेक्टिविटी और परिवहन परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को संभव बनाएगा।

यह पहल दिल्ली में शहरी परिवहन शासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव का संकेत देती है. DUMTA और इसके साथ प्रस्तावित DUTF एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता योजना को सक्षम बनाएंगे. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, टास्क फोर्स तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी. इसके बाद विधेयक को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

DUMTA के होंगे क्या-क्या लाभ?

शहरी परिवहन की एकीकृत योजना और प्रबंधन को सक्षम बनाना.

बहु माध्यम परिवहन सेवाओं का प्रभावी एकीकरण.

तर्कसंगत और पारदर्शी किराया संरचना को बढ़ावा देना.

अनुसंधान, नीति अध्ययन और जन जागरूकता को प्रोत्साहन.

क्या करेगा DUMTA?

व्यापक गतिशीलता योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, UTTIPEC पहले से CMP पर कार्य कर रहा है.

पहले से पर कार्य कर रहा है. परिवहन निवेश कार्यक्रम की तैयारी.

दिल्ली और NCR में विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय.

में विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय. दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड का प्रबंधन.

टास्क फोर्स क्या करेगा?

DUMTA की संरचना को अंतिम रूप देना.

की संरचना को अंतिम रूप देना. हितधारक परामर्श की प्रक्रिया संचालित करना.

DUMTA विधेयक के अधिनियमन में सहायता.

विधेयक के अधिनियमन में सहायता. DUMTA के दृष्टि, मिशन और लक्ष्यों के निर्धारण हेतु बोर्ड बैठकों का आयोजन.

के दृष्टि, मिशन और लक्ष्यों के निर्धारण हेतु बोर्ड बैठकों का आयोजन. दिल्ली में DUMTA के संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य.

