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Good News For Delhiites Cm Rekha Gupta Flagged Off 13 Mobile Heat Relief Units

दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी! नहीं सताएगा लू का डर, सरकार ने शुरू की 'मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स'

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके माध्यम से लोगों को ठंडा पेयजल, कॉटन के गमछे और ORS बांटे जाएंगे.

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार (06 मई) को दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ-साथ जरूरतमंदों को ORS के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा प्राथमिक उपचार (First Aid) की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से लोगों को लू और तेज धूप से बचाव के लिए कॉटन के गमछे और कैप उपलब्ध कराए जाएंगे.

दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से

ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा

ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे

प्राथमिक उपचार (First… pic.twitter.com/37SRFBU3ZG — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 6, 2026

कैसे मिलेगी हीट रिलीफ यूनिट्स की सुविधा?

मुख्यमंत्री ने इसके साथ-साथ हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी किया. उन्होंने कहा कि आप सभी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और बेवजह धूप में निकलने से बचें.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल यूनिट्स की सुविधा प्राप्त की जा सकती है.

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