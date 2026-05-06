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दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी! नहीं सताएगा लू का डर, सरकार ने शुरू की 'मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स'

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके माध्यम से लोगों को ठंडा पेयजल, कॉटन के गमछे और ORS बांटे जाएंगे.

Published date india.com Published: May 6, 2026 4:18 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बुधवार (06 मई) को दिल्ली सचिवालय से भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ-साथ जरूरतमंदों को ORS के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा प्राथमिक उपचार (First Aid) की सुविधा भी प्रदान की जाएगी. मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से लोगों को लू और तेज धूप से बचाव के लिए कॉटन के गमछे और कैप उपलब्ध कराए जाएंगे.

कैसे मिलेगी हीट रिलीफ यूनिट्स की सुविधा?

मुख्यमंत्री ने इसके साथ-साथ हीटवेव से बचाव और जागरूकता के लिए हीट एक्शन प्लान बुकलेट भी जारी किया. उन्होंने कहा कि आप सभी से अपील है कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और बेवजह धूप में निकलने से बचें.

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सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मोबाइल यूनिट्स की सुविधा प्राप्त की जा सकती है.

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