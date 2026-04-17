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दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर! सड़कों पर दौड़ेंगी 200 और नई ईवी बसें, CM रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी

Delhi News Today: देश की राजधानी दिल्ली में EV बसों की संख्या 4500 से अधिक हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य साल 2026 के अंत तक इसे 7000 तक पहुंचाने का है.

Published date india.com Published: April 17, 2026 2:15 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Rekha Gupta EV Bus

Latest Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण-मुक्त सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार (17 अप्रैल) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ईस्ट विनोद नगर डिपो से 200 नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की सेवा में समर्पित किया.

200 नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, ‘हमारी सरकार मिशन मोड में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ईवी में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य कर रही है. दिल्ली में ईवी बसों की संख्या 4500 से अधिक हो चुकी है और 2026 के अंत तक इसे 7000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की भी शुरुआत

इसके साथ-साथ आज ही दिल्ली-रोहतक के बीच नई अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की शुरुआत की गई. साथ ही मदनपुर खादर में नए बस टर्मिनल का लोकार्पण और डीटीसी ईस्ट विनोद नगर डिपो में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नई ईवी पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों पर आकर्षक सब्सिडी देकर स्वच्छ परिवहन के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी डॉ पंकज कुमार सिंह जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे.

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