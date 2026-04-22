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दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! जल्द तैयार होने वाला है डबल-डेकर स्काईवॉक- जानिये किन लोगों को होगा फायदा
Delhi News Today: दिल्ली में मेट्रो यात्रियों को जल्द ही मधुबन चौक पर लाइन बदलना बेहद आसान होने वाला है. इस प्रोजेक्ट का मकसद रेड लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच के इंटरचेंज को आसान बनाना है.
Delhi News Today: दिल्ली मेट्रो से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही मधुबन चौक पर लाइन चेंज करना बेहद आसान होने वाला है. यहां जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी का पहला डबल-डेकर स्काईवॉक बनकर तैयार होने वाला है. स्काईवॉक का काम बेहद तेजी से चल रहा है. इस प्रोजेक्ट का मकसद रेड लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच के इंटरचेंज को आसान बनाना है. यह एक ऐसा हिस्सा है जिस पर अभी यात्रियों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है साथ ही उन्हें ई-रिक्शा पर भी निर्भर रहना पड़ता है.
स्काईवॉक क्यों है खास?
यह कोई रेगुलर फुट ओवरब्रिज नहीं है, बल्कि मेट्रो यूज़र्स और पैदल चलने वालों दोनों के लिए डिजाइन किया गया टू-लेवल का स्ट्रक्चर है. ऊपरी डेक सीधे रेड लाइन और मैजेंटा लाइन प्लेटफॉर्म को जोड़ेगा. इससे स्टेशन से बाहर निकले बिना या टिकटिंग पॉइंट से दोबारा अंदर आए बिना आसानी से इंटरचेंज किया जा सकेगा. निचला डेक मेट्रो स्टेशन से रोहिणी कोर्ट तक सीधा एक्सेस देगा, जिससे बिजी सड़कों को पार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी.
कैसे बदल जाएगा आने-जाने का तरीका?
पैदल चलने वालों को अब भीड़भाड़ वाले मधुबन चौक चौराहे को पार नहीं करना पड़ेगा. अभी का 300 मीटर का हिस्सा एक छोटा, बिना रुकावट वाला रास्ता बन जाएगा. इस स्ट्रक्चर में सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांग यात्रियों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और रैंप होंगे. साथ ही वकीलों और विजिटर्स को रोहिणी कोर्ट तक की कनेक्टिविटी मिलेगी.
कब तक तैयार होने का लक्ष्य?
डबल-डेकर स्काईवॉक को लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है और इसे सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. ऊपरी डेक की लंबाई 182.7 मीटर है जो रेड और मैजेंटा लाइन प्लेटफॉर्म के बीच पेड-एरिया कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा. इससे मेट्रो यात्रियों के लिए आसानी से इंटरचेंज हो सकेगा. वहीं, 173.2 मीटर लंबाई वाला निचला डेक स्टेशन को रोहिणी कोर्ट और नॉन-पेड एरिया से जोड़ेगा. इससे पैदल चलने वालों को ट्रैफिक में फंसे बिना आने-जाने में मदद मिलेगी.
कनेक्टिविटी में होगा अहम सुधार
डबल-डेकर स्काईवॉक का यह प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) मिलकर पूरा कर रहे हैं. मैजेंटा लाइन (दीपाली चौक से मजलिस पार्क) के हाल ही में हुए विस्तार के साथ, मधुबन चौक एक अहम इंटरचेंज हब के तौर पर उभर रहा है. आने वाले स्काईवॉक से कई मेट्रो कॉरिडोर में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है. इंटरचेंज हब बनने की वजह से यहां यात्रियों की काफी भीड़ होती है. स्काईवॉक बनने के बाद से लोगों को इंटरचेंज में काफी राहत मिलेगी.