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दिल्ली वासियों को मिली खुशखबरी! पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में हुआ बड़ा सुधार-70 फीसदी तक की मिलेगी छूट

Delhi News Today: नए नियमों के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए या अतिरिक्त निर्माण पर लागू होंगे. पुनर्निर्माण की स्थिति में अगर पानी की जरूरत नहीं बढ़ती तो दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा.

Published date india.com Updated: May 22, 2026 6:08 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com
Delhi CM Rekha Gupta

Delhi News Today: दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में अब शुल्क केवल वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर लगाया जाएगा, जबकि पहले पूरे प्रिमाइसेस के हिसाब से चार्ज लिया जाता था. इसे लेकर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने एक संशोधित और सरल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में रिहायशी, संस्थागत और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए पानी और सीवर से जुड़े चार्ज को कम करना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (22 मई) को इसकी घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने बताया क्यों बनी नई पॉलिसी?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई पॉलिसी ज्यादा पारदर्शिता लाने, मौजूदा सिस्टम को आसान बनाने और निवासियों व संस्थाओं को बड़ी आर्थिक राहत देने के लिए बनाई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी और सीवर कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज (IFC) की गणना अब पानी की मांग के आधार पर की जाएगी. यह चार्ज सिर्फ नई डेवलपमेंट या प्रॉपर्टीज के अंदर होने वाले अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा. उन्होंने कहा कि संशोधित पॉलिसी के तहत, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12AB के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं और धार्मिक स्थलों को पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

…तो वापस ले ली जाएगी छूट

सरकार ने संस्थागत और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट की भी घोषणा की है. ये छूट उन प्रॉपर्टीज को मिलेगी जो तय मानकों के अनुसार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) चलाती हैं. हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ZLD सिस्टम को निष्क्रिय या काम न करता हुआ पाया गया, तो यह छूट वापस ले ली जाएगी. ऐसे मामलों में, प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत का जुर्माना भी लगाया जाएगा. दिल्ली सरकार ने कहा कि यह पॉलिसी अलग-अलग प्रॉपर्टी श्रेणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को काफी हद तक कम करती है. उदाहरण के लिए, A और B श्रेणी की कॉलोनियों में 200 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर बनी 300 FAR वाली चार-मंजिला रिहायशी प्रॉपर्टी पर पहले लगभग 13.18 लाख रुपये का चार्ज लगता था. संशोधित पॉलिसी के तहत, यह राशि अब घटकर लगभग 5.4 लाख रुपये हो जाएगी.

किस श्रेणी में मिलेगी कितनी छूट?

इसी तरह, E और F श्रेणी की कॉलोनियों में वैसी ही प्रॉपर्टीज के लिए चार्ज अब लगभग 2.7 लाख रुपये होगा, जबकि G और H श्रेणी की कॉलोनियों में प्रॉपर्टीज पर लगभग 1.62 लाख रुपये का चार्ज लगेगा. औद्योगिक प्रॉपर्टीज को भी काफी फायदा होगा. अधिकारियों के मुताबिक, 1,000 वर्ग मीटर की औद्योगिक प्रॉपर्टी, जिस पर पहले लगभग 57.67 लाख रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगता था, उस पर अब लगभग 8.91 लाख रुपये का चार्ज लगेगा. इसके अलावा, E और F श्रेणी की कॉलोनियों में रिहायशी प्रॉपर्टीज को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि G और H श्रेणी की कॉलोनियों में प्रॉपर्टीज 70 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र होंगी.

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