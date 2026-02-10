By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर! अब 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मिलेगी यह सुविधा- जानें CM ने क्या कहा...
Delhi News Today: सरकार का मकसद हर बच्चे तक डिजिटल सुविधाओं का समान अवसर पहुंचाना है. इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 100 सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया.
Delhi News Today: देश की राजधानी दिल्ली में नई BJP सरकार के गठन को एक साल पूरे हो चुके हैं. इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों के हक में कई फैसले लिये. हाल ही में उन्होंने प्रदूषण और जाम से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा फोकस रखा है. दिल्ली में शिक्षा का स्तर देश में सबसे बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने राजधानी के 100 सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया. सरकार का मकसद हर बच्चे तक डिजिटल सुविधाओं का समान अवसर पहुंचाना है.
‘शिक्षा व्यवस्था को दी है नई दिशा’
इस दौरान मुख्यमंत्री ने मानसरोवर गार्डर और D.I.E.T. दिलशाद गार्डन में नव निर्मित चार मंजिला इमारतों का भी उद्घाटन किया. ये भवन भविष्य की शिक्षा के केंद्र हैं, जहां से दिल्ली का कल गढ़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है. निजी स्कूलों की फीस में मनमानी पर रोक, नए और आधुनिक पाठ्यक्रम और सरकारी स्कूलों में मजबूत डिजिटल शिक्षा व्यवस्था इसके स्पष्ट उदाहरण हैं.
सरकारी स्कूल बन रहे अत्याधुनिक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्तान ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है. सरकारी स्कूलों के छात्र भी वही आत्मविश्वास, वही अवसर और वही विजन लेकर आगे बढ़ें जो किसी भी उत्कृष्ट संस्थान के छात्रों को मिलते हैं. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, विधायक हरीश खुराना समेथ कई गणमान्यजन उपस्थित थे.
जीबी पंत अस्पताल बना और हाईटेक
एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल (GB Pant Hospital) में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया था. मुख्यमंत्री ने 256-स्लाइस स्पेक्ट्रल सीटी स्कैनर, नई कैथ लैब तथा अत्याधुनिक न्यूरो ICU व ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स जनता को समर्पित किया. मुख्यमंत्री का कहना है कि इन सुविधाओं से न केवल दिल्ली के नागरिकों को बल्कि अन्य राज्यों से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र को विश्वस्तरीय बनाया जाए, ताकि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध इलाज की गुणवत्ता किसी भी निजी अस्पताल से कम न हो. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जीबी पंत अस्पताल में स्थापित 256-स्लाइस सीटी स्कैनर अपनी श्रेणी का अत्यंत आधुनिक उपकरण है और उत्तर भारत में यह पहला ऐसा सीटी स्कैनर है, जिसे किसी सरकारी अस्पताल में स्थापित किया गया है.