दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज! सफर हो जाएगा और भी आसान- सड़कों पर उतरीं 300 नई EV बसें

Delhi News Today: राजधानी में 300 नई EV बसें शामिल होने के बाद कुल बसों की संख्या 4,800 हो गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है. साल 2027 तक 7,000 EV बसों का लक्ष्य रखा गया है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 7, 2026, 2:23 PM IST
Delhi EV

Delhi News Today: दिल्ली के लोगों का सफर अब और भी आसान हो जाएगा. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सड़कों पर 300 नई EV बसों को उतार दिया है. राजधानी के आरके पुरम स्थित सेंट्रल पार्क में मंगलवार (जुलाई, 07, 2026) को गृहमंत्री अमित शाह ने 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई. इसके साथ-साथ उन्होंने’मिशन 70 लाख’ पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी की.

‘सबसे बड़ा ‘ग्रीन कवर’ अभियान शुरू’

इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार केंद्र की मदद से यमुना को फिर से जीवित करने, इको-रिस्टोरेशन (पर्यावरण को बहाल करने) और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली ने अब तक का अपना सबसे बड़ा ‘ग्रीन कवर’ अभियान शुरू किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) को बढ़ावा देने के लिए एक खास ‘ग्रीन बजट’ पेश किया है.

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ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना

सरकार 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना बना रही है, जिनमें से 18 पर काम पहले ही शुरू हो चुका है. साथ ही, स्थानीय पार्कों को बेहतर बनाने के लिए RWA को आर्थिक मदद दी जाएगी. दिल्ली ने 300 नई EV बसें भी शामिल की हैं, जिससे कुल बसों की संख्या 4,800 हो गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है और 2027 तक 7,000 EV बसों का लक्ष्य रखा गया है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हुआ है ऐलान

रेखा गुप्ता सरकार ने 30 जून को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 की घोषणा की थी, जिसका मकसद EV को अपनाने की रफ़्तार बढ़ाना, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक सहायक इकोसिस्टम बनाना है. इस पॉलिसी का एक पहलू यह है कि सरकार केवल इलेक्ट्रिक बसें ही शामिल करने की कोशिश करेगी.

इसमें कहा गया है, ‘इस पॉलिसी की घोषणा की तारीख से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा शामिल की जाने वाली सभी नई इंट्रा-स्टेट बसें इलेक्ट्रिक होंगी.’ पिछले एक साल में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अपनी छोटी 9-मीटर वाली बसों की संख्या बढ़ा रहा है, जिनसे कुछ रूटों पर कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. बसों की संख्या बढ़ाने के ये नए कदम केंद्र की PM E-Drive पहल के तहत संयुक्त रूप से फंड किए जा रहे हैं.

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