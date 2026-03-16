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दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों को भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सौगात, जानें सरकार का फैसला

दिल्ली में रहने वाले ट्रांसजेंडर अब DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. इन लोगों को इस सुविधा का लाभ ठीक उसी तरह मिलेगा जैसे मौजूदा समय में महिला यात्रियों को मिल रहा है.

Published date india.com Published: March 16, 2026 3:58 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
DTC Bus

Delhi News Today: देश की राजधानी दिल्ली में अब ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस सेवा की सौगात मिलेगी. समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका एलान किया. दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग की तरफ से संचालित सभी बस रूट्स पर ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत दिल्ली में निवास करने वाले पात्र ट्रांसजेंडर अब DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे. इन लोगों को इस सुविधा का लाभ ठीक उसी तरह मिलेगा जैसे मौजूदा समय में महिला यात्रियों को मिल रहा है.

यह पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समावेशन, गरिमा और सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को बिना किसी आर्थिक बाधा के शहर में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है. अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए लागू मुफ्त यात्रा योजना के समान ही व्यवस्था और तंत्र के तहत लागू की जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि उनकी सरकार एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिल सके. यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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