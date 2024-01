दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण की इजाजत, आबोहवा में सुधार के बाद हटाईं गईं GRAP-3 की पाबंदियां; जानें डिटेल्स

Delhi News Today: हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर लगी रोक हटा दी है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पाया कि दोपहर 2 बजे AQI 316 था और इसमें काफी सुधार हुआ है, जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्टेप-3 के कार्यों को लागू करने की सीमा से काफी नीचे है. क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय ने कहा, निवारक उपाय लागू हैं और पूर्वानुमान में और सुधार का संकेत दिया गया है.

Commission for Air Quality Management (CAQM) sub-committee revokes Stage-III of GRAP in the entire Delhi-NCR with immediate effect.

GRAP stage III involved a complete halt on construction and demolition work except for essential government projects, mining and stone crushing and… pic.twitter.com/HgeM72emfN

— ANI (@ANI) January 18, 2024