'जानबूझकर नहीं मारा...', गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में नया ट्विस्ट, आरोपी ने बताया क्या हुआ था

Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम हिट एंड रन केस में कल्याण बैंसला ने वायरल वीडियो पर अपना पक्ष रखा है. वहीं, पार्किंग विवाद में आरोपी दीपक मावी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

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गुरुग्राम के चर्चित हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में अपना पक्ष रखा. (Photo from X)

गुरुग्राम के चर्चित हिट-एंड-रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में अपना पक्ष रखा है. बैंसला का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पूरी नहीं है. कल्याण के मुताबिक, हादसे के वक्त वह दिल्ली से गोल्फ कोर्स रोड आ रहे थे और कार में उनकी बहन और बुआ का बेटा भी था. उनका दावा है कि कई बाइक राइडर्स करीब 10 मिनट तक उनकी कार के आगे-पीछे और आसपास बाइक चला रहे थे.

टक्कर लगी, लेकिन जानबूझकर नहीं किया

कल्याण ने बताया कि वह बाइक राइडर्स से आगे निकलने और आगे मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बाइक उनकी कार की साइड से टकरा गई. उन्होंने कार और बाइक के बीच टक्कर होने की बात स्वीकार की, लेकिन ये भी बताया कि उन्होंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी. कल्याण का कहना है कि हादसे के बाद वह रेड लाइट पर रुके थे, लेकिन कार में मौजूद उनके भाई ने मारपीट की आशंका जताई, जिसके बाद वे वहां से चले गए. बाद में उन्हें पता चला कि बाइक चला रही व्यक्ति एक महिला थी, जिसका उन्हें अफसोस है. उन्होंने पूरी CCTV/वीडियो सामने लाने की मांग की है, ताकि घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके.

पार्किंग विवाद में पाइप से हमला करने वाला गिरफ्तार

वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने मारपीट के एक मामले में सोमवार को दीपक मावी (24 वर्षीय) को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, दीपक पार्किंग अटेंडेंट के तौर पर काम करता है और फरीदाबाद के कोट गांव में रहता है. दरअसल, यह मामला 11 सितंबर का है जब पार्किंग को लेकर विवाद के बाद शिकायतकर्ता पर हमला हुआ था. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गुस्से में आकर पास में पड़ी लोहे की पाइप शिकायतकर्ता के हाथ पर मार दी और वह घायल हो गया. फिर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को 7 घंटे के अंदर पकड़ लिया.

Haryana | Gurugram Police have arrested 24-year-old Deepak Mavi, a parking attendant, within seven hours. Police said they received information about the assault on September 11, but the victim initially said he would submit his complaint later. On September 13, he filed a… https://t.co/MF6eedLgQg pic.twitter.com/njGsQUnNez — ANI (@ANI) September 14, 2026

पहले शिकायत देने से कर दिया था मना

पुलिस के मुताबिक, 11 सितंबर को उन्हें मारपीट की सूचना मिली थी, लेकिन उस समय पीड़ित ने कहा था कि वह बाद में लिखित शिकायत देगा. इसके बाद 13 सितंबर को पीड़ित सेक्टर-65 पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान दीपक मावी को हिरासत में लिया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने पार्किंग को लेकर विवाद होने और गुस्से में लोहे की पाइप से हमला करने की बात बताई है.