Delhi Rains: दिल्ली-NCR का मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश | VIDEO

Delhi Weather Update: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार शाम हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था लेकिन शाम होते-होते आसामान में बादलों ने दस्तक दे दी और फिर तेज हवाओं के साथ-साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई.

#WATCH | Rain lashes parts of the national capital Delhi. (Visuals from Jantar Mantar) pic.twitter.com/P2unYJJpZW — ANI (@ANI) May 30, 2023