दिल्ली में आज इन रास्तों पर मिलेगा जाम, यहां पढ़ें ट्रैफिक का लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली: यूपी के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में आज यानी शुक्रवार, 22 सितंबर से मोटो जीपी रेस (MotoGP Race) का आयोजन हो रहा है. इसके मद्देनजर नोएडा ट्रैफिक पुलिस के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है. पुलिस एडवाइजरी में कहा गया है कि नोएडा में यातायात प्रतिबंधों को देखते हुए कालिंदी कुंज रेड लाइट और रोड नंबर 13A पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. इस कारण अपोलो अस्पताल से कालिंदी कुंज की ओर जाने वाले लोगों को रोड नंबर 13A पर भारी जाम रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में आगे कहा कि यात्री वैकल्पिक मार्गों से ही यात्रा करें.

Traffic Alert

Due to diversion of commercial vehicles at Kalindi Kunj Red Light and Road No.13A in view of traffic restrictions in Noida, Traffic will remain heavy on Road No.13A in the carriageway from Apollo Hospital towards Kalindi Kunj. Kindly plan your journey accordingly.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 22, 2023