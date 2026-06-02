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Delhi House collapses: दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलिंडर ब्लास्ट के बाद गिरा मकान, कई लोगों के फंसे होने की आशंका | देखें VIDEO

Delhi House Collapses: मलबे से अब तक 6 लोगों को निकाला जा चुका है. इनमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. राहत और बचाव अभियान जारी है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 2, 2026, 11:47 AM IST
Delhi House collapses
मलबे से अब तक छह लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. (Photo- IANS)

Delhi House Collapses: उत्तरी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके मंगलवार (2 जून) सुबह LPG सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मंजिला मकान गिरने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना श्मशान घाट के पास ईशु विहार की गली नंबर 1, पार्ट-2 में हुई. राहत और बचाव अभियान जारी है.

न्यूज एजेंसी PTI ने दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी के हवाले से बताया, ‘हमें जानकारी मिली कि एक ब्लास्ट हुआ है और एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें कुछ लोग फंस गए हैं. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया.’ इशु विहार के गली नंबर 1, पार्ट-2 में सुबह 9.37 बजे बिल्डिंग गिरने की खबर मिली. वहीं, न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, उसका इस्तेमाल बर्तन पॉलिश करने के लिए किया जाता था.

और पढ़ें: दिल्ली में अचानक ढही पांच मंजिला बिल्डिंग, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

घटना के बाद AAP विधायक संजीव झा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा, ‘काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि इस जगह पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं. मैंने संबंधित विभाग को भी सूचित किया था कि यहां भरी जा रही गैस अवैध है और किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है. दुर्भाग्य से, आज ठीक वैसा ही हुआ है; गैस धमाके के कारण यह हादसा हो गया. जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थिति बहुत गंभीर है. हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कई लोग घायल हुए हैं. हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है. अभी भी, यहां लगभग 50 सिलेंडर मौजूद हैं. आप खतरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं.


संजीव झा ने सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा, एक तरफ सरकार बड़े-बड़े वादे करती है, तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडरों की जमाखोरी की जा रही है. इसके परिणाम आज सबके सामने हैं. इस इमारत में रहने वाले लोगों और आस-पास के निवासियों को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?’

हाल ही साकेत मेट्रो के पास गिरी थी इमारत

दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना दिल्ली के सैदुलाजब में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक और बिल्डिंग गिरने के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी. बीते शनिवार (30 मई) शाम करीब 7 बजे, एक छह मंजिला बिल्डिंग पास की कैंटीन पर गिर गई बिल्डिंग के मालिक, 71 साल के करमवीर जैलदार को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर गैर-इरादतन हत्या, बिल्डिंग के मामले में लापरवाही और चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया. घर गिरने की घटना सैदुलाजब के वेस्टर्न मार्ग पर, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुई.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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