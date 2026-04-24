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How Rajyasbha Number Game Changes After Raghav Chadha Breaks Up From Aam Aadmi Party And Chose Bjp

AAP से राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के 'ब्रेकअप' के बाद बदल जाएगा नंबर गेम, समझिए राज्यसभा में कितनी बढ़ जाएगी BJP की ताकत

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में AAP के 7 सांसदों के पाला बदलने से जहां राज्य में AAP के संगठन को बड़ा डैमेज झेलना होगा. वहीं, संसद के उच्च सदन का नंबर गेम भी बदल जाएगा. आइए समझते हैं कैसे?

आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट हुई है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आखिरकार AAP से अलग हो गए. उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए AAP छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ज्वॉइन करने का ऐलान किया. राघव चड्ढा ने कहा, “मैं एक गलत पार्टी में सही इंसान था. आम आदमी पार्टी अपने लक्ष्यों से भटक गई है. इसलिए मैं AAP से दूर और जनता के करीब जा रहा हूं. मेरे साथ AAP के 6 और सांसद भी हैं.” चड्ढा ने इस दौरान AAP के उन सांसदों का नाम भी लिया, जो BJP में शामिल होने जा रहे हैं. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. AAP के 7 सांसदों के पाला बदलने से जहां राज्य में AAP के संगठन को बड़ा डैमेज झेलना होगा. वहीं, संसद के उच्च सदन का नंबर गेम भी बदल जाएगा. आइए समझते हैं कैसे?

लोकसभा में AAP की स्थिति?

आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम की कुल 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इनमें से सिर्फ पंजाब में 3 लोकसभा सीटें जीत पाई है. 2014 और 2019 के चुनावों में उसे सिर्फ एक सीट मिली थी. अभी पंजाब की संगरूर सीट से गुरमीत सिंह मीत हेयर, आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कांग और होशियारपुर से डॉ. राज कुमार चब्बेवाल AAP के लोकसभा सांसद हैं.

राज्यसभा में AAP के कौन-कौन सांसद?

राज्यसभा में AAP के 10 सांसद हैं. राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह सहानी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता, संजय सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता.

राघव चड्ढा के ऐलान से कैसे बदल जाएगा राज्यसभा का नंबर गेम

पहले राज्यसभा की स्थिति देखते हैं. 245 सीटों वाले संसद के उच्च सदन में NDA के पास 145 सदस्य हैं. इसमें अकेले BJP के सांसदों की संख्या 106 है. अगर राघव चड्ढा समेत AAP के 7 सांसद BJP में शामिल हो जाते हैं, तो टोटल नंबर 113 हो जाता है. वहीं, NDA के नंबर 152 हो जाएंगे. राघव चड्ढा के मुताबिक, AAP के और सांसद भी पाला बदल सकते हैं. इस लिहाज से BJP के नंबर 116 तक जा सकते हैं. जबकि NDA 155 तक जा सकती है. राज्यसभा में BJP को YSRCP का पहले से सपोर्ट हासिल है. ऐसे में राघव चड्ढा के इस कदम के बाद संसद के उच्च सदन में BJP की ताकत बढ़ेगी ही.

लोकसभा में NDA के 293 सांसद

मौजूदा लोकसभा में NDA के पास 543 में से 293 सीटें हैं. 2/3 बहुमत (लगभग 360) के लिए NDA को सहयोगी दलों और अन्य गैर-NDA दलों के समर्थन की जरूरत है.

राघव चड्ढा की वो चुप्पी जिसे भाप न पाई AAP?

हाल के समय में राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी से AAP को काफी कुछ जताने की कोशिश की थी. लेकिन, AAP इसे भाप न सकी. 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. तब राघव ने कोई कमेंट नहीं किया.

हाल के समय में राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी से AAP को काफी कुछ जताने की कोशिश की थी. लेकिन, AAP इसे भाप न सकी. 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. तब राघव ने कोई कमेंट नहीं किया. फरवरी 2025 में जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए. इसमें AAP को सिर्फ 22 सीटें मिलीं. BJP ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सरकार बनाई. तब कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राघव चड्ढा ने चुप्पी साध ली.

-इसके बाद 2025 के शुरुआत में ही राघव चड्ढा के सोशल मीडिया से AAP का बैनर और चुनाव निशान हटने लगे. तब भी राघव चड्ढा ने शांत रहना उचित समझा. वो न दफ्तर आते थे. न किसी नेता से मिलते थे.

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-27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित बाकी आरोपियों को शराब नीति घोटाले में CBI के मामले से बरी कर दिया. चड्ढा AAP के साथ जश्न में शामिल नहीं हुए. वो फैमिली के साथ लंदन में थे.

इसके बाद ईरान जंग को लेकर राघव चड्ढा ने पार्टीलाइन पर संसद में बोलने से इनकार कर दिया था. हाल में

जब AAP सांसदों ने वॉकआउट किया, मगर राघव चड्ढा सदन में खड़े रहे थे. ये वो संकेत थे, जिससे पता चलता था कि राघव चड्ढा कुछ बड़ा करने वाले थे.

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